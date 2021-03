BE quer audição urgente de Centeno sobre fim das moratórias

Veja também:

O Bloco de Esquerda (BE) pediu esta quarta-feira uma audição urgente do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, sobre as moratórias bancárias, "o balão de oxigénio" da economia, para garantir, desde já, a proteção de quem vê esta medida terminar em março.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, a deputada do BE Mariana Mortágua justificou o pedido de audição referindo que Portugal é dos países que menos apoiou a economia na crise gerada pela pandemia e, em contrapartida, é o país "recordista das moratórias", que são "neste momento o balão de oxigénio da economia portuguesa".

Assim, os bloquistas querem uma audição urgente de Mário Centeno no parlamento para discutir diferentes aspetos desta medida, mas "em particular para garantir a proteção de todas as pessoas para quem a moratória termina em março".

"O governador do Banco de Portugal tem obviamente um papel crucial na monitorização de todo o processo da concessão e de acompanhamento das moratórias por parte do sistema bancário", justificou.

Já no sábado, num comício maioritariamente virtual que assinalou o aniversário do BE, a coordenadora, Catarina Martins, tinha feito um apelo direto ao primeiro-ministro, António Costa, para não esperasse que "seja tarde demais" e decidisse já estender as moratórias, evitando assim uma vaga de despejos e falências.