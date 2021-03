Governo afasta cenário de alívio de medidas. "Não devemos falar de expectativas de desconfinamento"

Veja também:

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, considera que ainda não é tempo de aliviar medidas.

"Não devemos falar de expectativas de desconfinamento", diz em entrevista à Renascença, argumentando que os números da pandemia não garantem que o problema chegou ao fim.



"Temos de consolidar resultados", sublinha o ministro, de forma a termos um verão "com menos preocupações".



Questionado sobre se as constantes notícias sobre violação de regras do confinamento não são um sinal de exaustão dos portugueses, Eduardo Cabrita discorda: "Não tenho essa noção, existe um generalizado cumprimento", considerando que as ilegalidades cometidas são "números irrisórios", quando comparados com o que acontece nos outros países europeus.

"As instituições democráticas [revelaram] capacidade de resistência. Vivemos um ano de estado de emergência com proporcionalidade no cerceamento das liberdades", anota o responsável.

Eduardo Cabrita destaca, por outro lado, que “num ano terrível para todos nós”, que ninguém previa, “nunca como antes percebemos como o Serviço Nacional de Saúde é essencial”.

Sobre as eleições autárquicas previstas para outubro deste ano, o ministro da Administração Interna voltou a frisar que “é essencial não suspender a democracia”, admitindo que o processo eleitoral pode sofrer algumas alterações para evitar a propagação da Covid-19.



Sobre uma eventual alteração da data do ato eleitoral, Cabrita lembrou que “essa é uma questão da responsabilidade do Parlamento”.