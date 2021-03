Covid-19. Quase um ano depois, Francisco atribui a “sistema imunitário forte” a superação da doença

“Entraram no quarto com uma máquina para me entubarem. Entraram três auxiliares de saúde, enfermeiros, não sei bem... Tinham uns fatos diferentes de todos os outros eram brancos com umas riscas encarnadas e traziam uma máquina ao ombro, assim, tipo aqueles rádios dos anos 80 que algumas pessoas levavam ao ombro para as praias, mais nos EUA do que em Portugal, mas traziam assim uma máquina portátil e disseram: nós viemos para o entubar. E foi nesse momento que eu senti que a coisa pudesse ser mais grave”, recorda.

Uma recuperação exigente

Durante seis dias, Francisco Lopes da Fonseca esteve com respiração assistida (com ventilador) nos cuidados intensivos, devido a uma pneumonia que, entretanto, se desenvolveu. A alta chegou no dia 29 de março. A recuperação, diz, foi exigente.



“Estive um mês no hospital. A seguir ao coma, foram mais três semanas. E depois ainda voltei para casa positivo, porque as camas estavam todas cheias e eu quis dar o meu lugar e disseram que, como eu estava perto do hospital, bastava um telefonema. Mas o principal veio depois disso, veio toda a parte da reabilitação física, psicológica e eu aí tive determinação”, conta.

Quase um ano depois, Francisco já se encontra a trabalhar no escritório e a fazer uma vida perfeitamente normal.

Como lição de vida: Francisco diz que é necessário “estar sempre preparados para dar o melhor”. E, neste caso, considera que é fundamental “ter o sistema imunitário sempre impecável”.

“Na altura foi preponderante essa questão, até porque eu lembro-me que fui a primeira pessoa a sair dos cuidados intensivos com vida. E, se não fosse por ter um sistema imunitário forte, provavelmente não estaria cá para contar esta história, porque, na altura, uma das coisas que acontecia muito é que, quando ventilavam as pessoas, os órgãos estouravam, porque era tal a força que punham no ventilador que as pessoas não aguentavam”, conclui.