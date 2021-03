O Real Madrid empatou 1-1 diante da Real Sociedad, em partida da jornada 25 da liga espanhola, e voltou a atrasar-se na luta pelo título.

O golo do empate dos “merengues” foi marcado perto dos descontos, por Vinícius.

Antes, Portu tinha adiantado os bascos, ao minuto 55.

Com este empate, o Real Madrid caiu para o terceiro lugar, com 53 pontos, atrás do Barcelona (também 53) e a cinco do Atlético Madrid (58, mas menos um jogo).