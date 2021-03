Sp. Braga ganha e ultrapassa FC Porto

O Sp. Braga ascendeu ao segundo lugar da Liga portuguesa de futebol, ao vencer na Madeira o Nacional por 2-1, em jogo da 21.ª jornada da prova.

Os arsenalistas, que tiraram partido do empate (0-0) entre FC Porto e Sporting, beneficiaram de dois erros do guarda-redes dos insulares Riccardo Piscitelli e chegaram ao 2-0, com golos de Fransérgio e de Abel Ruiz.

Já o Nacional conseguiu reduzir com um tento de Brayan Riascos, aos 69.

Com esta vitória, o Sp. Braga sobe ao segundo lugar, com 46 pontos, a nove do comandante Sporting e com mais um do que o FC Porto, terceiro. Os madeirenses ocupam o 12.º lugar, com 21 pontos.

