Roma derrotada pelo Milan

A Roma, de Paulo Fonseca, perdeu 2-1, em casa, diante do Milan, em partida da jornada 24 da liga italiana.

Os golos dos “rossoneros” foram apontados por Késsie e Rebic. Rafael Leão entrou na segunda parte.

Já pelos romanos, que eliminaram o Sp. Braga da Liga Europa, marcou Veretout, de penálti, na altura a fazer o empate.

Com este triunfo, o Milan é segundo, com 52 pontos, a quatro do Inter. Já a Roma caiu para a quinta posição da Série A, com 44 pontos.

Veja o resumo da partida.