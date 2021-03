L. F. Vieira assume responsabilidades pelos maus resultados do Benfica

O presidente do Benfica assume a responsabilidade pelos maus resultados do clube.

"O principal responsável só posso ser eu. Os sócios elegeram-me, na hora da derrota não vale a pena andar atrás de fantasmas. Sou eu o responsável. Na hora da derrota tem de aparecer sempre quem lidera o clube", refere Luís Filipe Vieira, em entrevista à Btv.

Em dia de aniversário do clube, o líder encarnado volta a falar no surto de Covid que atingiu a estrutura do futebol.

“O mês de janeiro fomos fustigados. Quando tentámos adiar o jogo com o Nacional, nessa semana tivemos uma tempestade perfeita, com 27 casos de covid, dez eram jogadores. Os benfiquistas não devem minimizar o que se passou. Quando ficamos negativo não está resolvido, tanto para mim como para um atleta. E até houve colegas e amigos que estranhavam, 'a equipa só corre uma parte...'. Os jogadores corriam normalmente entre 9 e 12 quilómetros e não correm mais de sete quilómetros. Isto não é desculpa. É realidade”, refere.

Vieira garante ainda que “não faltou profissionalismo, dedicação e trabalho”.

Covid é o culpado pelos maus resultados? "Tem um componente muito forte e eu diria que era o principal. Há culpas também minhas, mas aquilo que é o principal é o mês de janeiro onde nós fomos fustigados a sério."

O Benfica tem 15 pontos de atraso em relação ao líder Sporting mas "ninguém baixou os braços". "Até ser matematicamente possível vamos lutar para ser campeões. Caso não dê, o segundo lugar será um grande objetivo, além da Taça de Portugal. Peço aos benfiquistas que acreditem sempre", refere Luís Filipe Vieira.



Jesus "vai continuar"

Quanto ao treinador, Jorge Jesus é para continuar, garante Vieira. "Logicamente que vai continuar. Tem de cumprir o contrato. Porque é que Jorge Jesus tem de sair? Ele não é um treinador competente?"

Mas faltou o planeamento na época do futebol encarnado? "Hoje faríamos igual", garante Vieira. "Jorge Jesus teve voz ativa [nas contratações]. Sintonia completa". "Não houve um jogador que o Jorge não dissesse que sim".

Apesar disso, reconhece que, “se calhar, devíamos ter sido só mais teimosos ali no meio-campo e não fomos”.

L. F. Vieira aproveitou para deixar críticas às arbitragens e exige medidas: "Entregámos a carta ao presidente da FPF para que mal acabe o campeonato que haja os estados gerais secretário de estado, presidente da Liga, APAF, associação treinadores. Temos de dar a volta a isto. As cosias não estão bem. Quando veio o VAR pensamos que acabou a contestação, mas não acabou como complicou. Há lances. Já tive a oportunidade de ir ao VAR. Estou a falar do Moreirense. Não viu os penáltis. Não viu porquê? Há algo que está mal".

"Em cada três sócios dois votaram em mim"

Sobre as críticas da oposição, Luís Filipe Vieira diz não entender essa fratura. "Não entendo e não percebo esta fratura. O Benfica já no tempo da ditadura era um clube democrático, sempre foi um clube democrático. Tivemos eleições há quatro meses em cada três sócios dois votaram em mim. Não faz sentido esta contestação. As pessoas tem que entender que sem estabilidade e unidade dificilmente ganhamos. Foi assim com este comportamento que o Benfica, para ganhar o BI, demorou 39 anos, para fazer um tri demorou 39 anos e nunca tinha feito o tetra. Curiosamente isto só foi possível devido à estabilidade que começou a ser preparada em 2009 e independentemente dos percalços estivemos em duas finais europeias".

Já sobre a situação financeira, o presidente do Benfica lembra que "em Março do ano passado éramos dos clubes mais rentáveis da Europa e éramos dos clubes com maior robustez financeira. Tudo graças à formação do Benfica. Mas depois vínhamos com aquela falácia: ‘o Vieira quer é vender’. Não há nenhum clube em Portugal que não tenha de vender. Só é possível um clube ter um trajeto vitorioso se tiver equilibrado financeiramente. No dia em que o Benfica deixar de se equilibrar financeiramente em prol dos resultados desportivos, vai tudo por aí abaixo".

"O passivo subiu, mas o ativo subiu para cerca de 600 milhões de euros. Não sei por que as pessoas se preocupam com o passivo do Benfica. Estão aqui muitos milhões de euros encobertos. Se tivéssemos um ativo inferior ao passivo é que era mau. É ponto de honra nosso. Tudo o que celebramos é cumprir. Ninguém nos pode apontar nada. O Benfica nunca entrou em incumprimento."



Seixal "é o futuro do Benfica"

Quanto ao futuro, Vieira garante que se o Benfica fosse só dele, a aposta seria o Seixal. "Alí é onde está o futuro do Benfica".

"Quero investir no centro de formação. Por isso vai haver uma reunião a 1 de março para haver uma permuta do terreno que pretendemos para termos mais 6 campos de futebol e uma unidade hoteleira. Tudo que assenta em base no projeto do Benfica permitiu ter robustez financeira e ser dos clubes da Europa mais rentáveis. A rentabilidade é para o Benfica. Continuo a manter esse sonho de ser campeão com uma equipa da formação. A pandemia vai atrasar. Ter um clube em que seja possível ser financeiramente estável e futebolisticamente. Desportivamente ganhador".



O presidente do Benfica lamenta que o Estado "não pense no desporto", nesta época de pandemia. "É uma vergonha se não for contemplado" pela "bazuca europeia"

"Vamos ser responsáveis, mas com ambição sempre", frase final de Luís Filipe Vieira após 90 minutos de entrevista na televisão oficial do clube.