Sérgio Conceição: "Estamos preocupados com os gritos"

Sérgio Conceição quer mais tempo útil de jogo no futebol português e manifesta preocupação "com os gritos". O treinador do Porto referia-se, a título de exemplo, a faltas assinaladas ao ataque da sua equipa no jogo com o Sporting, das meias-finais da Taça da Liga.

"Tivemos quatro livres ofensivos e o árbitro não estava a olhar. Nós também estamos preocupados com os gritos", responde depois de uma questão em que foi confrontado com a alegada preocupação do Sporting com os jogadores do FC Porto que têm conquistado penáltis esta época.

Desconhecendo a existência dessa preocupação dos leões, Sérgio refere que importante é tirar Portugal da cauda dos campeonato com menos tempo útil de jogo. Sugere, inclusivamente, que os árbitros deixem correr os lances a que se refere. "Com o VAR [, o árbitro] deixa rolar e se depois à falta marca a falta ofensiva", recomenda antes do clássico com o Sporting.

Decisivo? "Extremamente importante"

O Porto entrará em campo a 10 pontos do rival, que lidera a classificação. Sem classificar o jogo como decisivo, Sérgio admite que se trata de um encontro "extremamente importante", pelo "momento e pela distância" a que o Sporting está.

Os dragões entrarão mais pressionados, mas esse fator não influencia a equipa de forma negativa. "Estamos habituados a jogar Liga dos Campeões, com equipas poderosas, jogos que definem se passamos a finais, a eliminar. É uma pressão boa, de que gostamos", diz, na entrevista de antevisão do encontro com a equipa de Rúben Amorim.

Sporting difícil de contrariar

Numa avaliação ao adversário, o treinador do Porto reforça a análise que fez antes da meia-final da Taça da Liga, disputada entre os dois clubes:

"O Sporting é uma equipa pragmática, com processos simples. Às vezes a simplicidade é o mais difícil de executar no futebol. É fácil desmontar a equipa do Sporting, mas se não formos competentes é difícil de contrariar".

O desgaste acumulado pelo FC Porto, devido à quantidade de jogos, em comparação com o tempo que o Sporting tem tido para preparar os seus jogos é tido em conta por Sérgio Conceição.

No entanto, o treinador salvaguarda que "isso não diminui a sua competência". "Não é só isso que pode justificar o fosso de 10 pontos", remata.

É essa a diferença entre os dois primeiros classificados à entrada para a jornada 21 da I Liga. O FC Porto-Sporting está marcado para sábado, às 20h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.