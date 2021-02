João Almeida continua no 3.º lugar da Volta aos Emirados Árabes Unidos

João Almeida mantém o 3.º lugar da Volta aos Emirados Árabes Unidos. O ciclista português, da Deceuninck-QuickStep, terminou a 4.ª etapa no 24.º lugar, integrado no pelotão, com o mesmo tempo do vencedor, o seu companheiro de equipa Sam Bennett.

O irlandês foi o grande vencedor do dia, batendo ao "sprint" o holandês David Dekker (Jumbo-Visma) e o australiano Caleb Ewan (Lotto-Soudal).

Na geral não houve alterações, com Tadej Pogacar (UAE-Emirates) a comandar a prova, com 43 segundos de vantagem sobre Adam Yates (Ineos Grenadier). João Almeida é terceiro, a 1m03s do líder.

Na 5.ª etapa, na quinta-feira, o pelotão terá pela frente um dia de montanha, com chegada em alto em Jebel Jais, após 170km de percurso.