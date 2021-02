Miguel Leal acredita que João Palhinha pode chegar à seleção "a curto prazo"

Miguel Leal acredita que as exibições de João Palhinha no Sporting permitem-lhe sonhar com uma chamada à seleção nacional.

O médio-defensivo, de 25 anos, que no inicio da época esteve perto de ser dispensado, é agora um dos pilares da equipa de Rúben Amorim, com 24 jogos e dois golos. Miguel Leal, que o estreou na I Liga, na época 2015/16, pelo Moreirense (então emprestado pelo Sporting), acredita que Palhinha já estará nas cogitações de Fernando Santos para a seleção.

"Eu acho que ele será um jogador a curto prazo selecionável e penso que o Fernando Santos também estará de olho dele, sem sombra de dúvidas. Mas isso, depois, também depende muito do momento, da oportunidade, do contexto. Mas que ele tem valor para ser um elemento que faça parte dos nossos eleitos para a seleção, acho que tem todas as condições para que isso aconteça", assinala, em declarações a Bola Branca.

A evolução de Palhinha

Miguel Leal destaca a evolução que Palhinha teve ao nível da resistência física, algo que precisava de juntar à capacidade física "de se impor nos lances individuais e nos duelos" que já revelava no Moreirense.

"Faltava-lha essa resistência que lhe desse a aparência de não sacrifício no jogo, parecer feito com naturalidade, mas isso só se ganha jogando e treinando. Com a evolução, o nosso organismo vai-se adaptando a essa exigência. Jogando ele com a regularidade com que foi jogando, com a sua persistência e determinação em melhorar, isso acaba por se tornar natural. Mas a capacidade física já era um dos aspetos que se destacavam no tempo que passei com ele no Moreirense", admite.

O treinador reconhece que Palhinha tem sido "muito influente" na forma de jogar do Sporting, também pela evolução a nível ofensivo: "Nesta dinâmica atual do Sporting, João Palhinha é imprescindível, diria."