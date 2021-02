ULS do Nordeste abre visitas “online” para doentes internados

Chama-se “Em Linha Consigo”. É um projeto da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste para proporcionar a comunicação entre os doentes internados e as suas famílias ou pessoas de referência.

Numa altura em que não há visitas presenciais, devido à pandemia de Covid-19 e no cumprimento das normas de segurança para a prevenção e contenção da doença, a medida quer atenuar “os efeitos negativos da distância física, humanizando assim, simultaneamente, a prestação de cuidados”, informa a ULS Nordeste.

O projeto desenvolve-se nos hospitais de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela e possibilita a realização de videochamadas, através da aplicação WhatsApp, instalada em tablets com ligação à Internet, disponibilizados aos serviços, mas também o envio de uma mensagem gravada, por parte dos familiares, que depois será lida e/ou mostrada ao doente.

“Abrangendo principalmente os doentes que não possuam autonomia para contactar com os seus entes queridos, este contacto é sempre estabelecido em função do estado clínico do doente, da disponibilidade dos profissionais dos serviços de internamento que apoiam a ligação e mediante pré-agendamento por parte dos familiares”, explica a ULS, em comunicado.

O pedido de realização da chamada ou do estabelecimento de outra forma de comunicação com o doente deve ser feita enviando um e-mail à ULS do Nordeste para o endereço eletrónico emlinhaconsigo@ulsne.min-saude.pt ou ligando para os números de telemóvel 937 592 403 ou 924 231 514 (atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 15h às 17h).

Nesse contacto deverá ser fornecido o nome e o grau de parentesco, bem como a identificação do doente e o serviço em que este se encontra internado.

A ULS do Nordeste promove, desta forma, “um estreitamento dos laços entre os doentes internados e aqueles que lhe são mais próximos. Uma iniciativa que, privilegiando a rede de afetos, se reflete na amenização dos sentimentos de ansiedade e de tristeza vividos, tanto pelos doentes como pelos seus familiares, durante o período de internamento”, conclui o comunicado.