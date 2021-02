“SOS Confinamento”. Quando todos fazem tudo em casa

“Às vezes nem é possível replicar o mesmo sistema que tínhamos no trabalho, como acontece com quem funciona com dois ou três monitores e com mais alguns recursos e de repente vai para casa com um computador portátil que lhe dá um ambiente de trabalho completamente diferente”, exemplifica.

Entramos em mais uma semana de avaliação da situação pandémica e de discussão de renovação do estado de emergência. A perspetiva é de continuar o confinamento março fora, o que para muitos significa continuar a conjugar teletrabalho com tarefas domésticas e apoio a filhos com aulas à distância. Por isso, vale a pena lembrar algumas das “palavras mágicas” para o confinamento : autonomia, compreensão, antecipação, planeamento, gestão, acompanhamento e criatividade.

Mas há outro aspeto a ter em conta. Segundo esta psicóloga, “revendo a literatura e investigação feita, já no espaço europeu, a palavra crítica para podermos estar com sucesso a partir de casa é a autonomia, não a tecnologia.” Isto implica “ter liberdade para decidir as tarefas, em que ritmo e até objetivos diários”.

Nem sempre é possível definir objetivos semanais ou mensais, “mas podemos gerir o dia, e isto também dá liberdade para fazer a agenda – quando é que trabalhamos sozinhos, quando trabalhamos em apoio ou em parceria com outros. Por isso, esta é a palavra para onde deveríamos estar a olhar neste momento: a autonomia que temos para fazer as nossas tarefas diárias”, defende em entrevista à Renascença.

Pais, não estão sozinhos

“Para quem está em casa, não importa a idade dos filhos, isto é ainda mais exigente. A dada altura, a pessoa não sabe se fica na reunião ou se vai ajudar a criança que está a trepar um banco e a abrir o frigorífico, se faz de conta que ninguém está aos gritos e põe uma cara sorridente. Já não sabe o que fazer”, admite esta psicóloga do trabalho.

Cassiana Tavares defende que é importante colocar estas dificuldades em perspetiva, “porque estamos como pais todos a viver isto juntos”, e deixa uma ferramenta de apoio, com três fases – o segredo passa por trabalhar as rotinas, dos adultos e dos filhos:

antecipar , como é que vai ser o dia;

planear , ter um tempo para estudo (se já estão nessa fase), para diversão, lazer e de atividades de casa;

acompanhar, quase como se faz na gestão dos projetos, mas com as crianças estar sempre uns passos à frente (quando é preciso conduzir reuniões ou fazer trabalho mais complexo, pode ser a altura certa para eles verem televisão, fazerem jogos ou outra coisa do género).

“É um processo crítico, sobretudo com filhos pequenos em casa e mais do que um. Se estão os dois pais em casa até convém ir alternando. Muitas pessoas estão a fazer isto”, avança a psicóloga, que continua a dar consultas, agora online.

“Apesar do esforço que traz, é uma boa estratégia: cada um trabalha um par de horas seguidas, à vez”, diz Cassiana Tavares. No livro “A Bíblia da Carreira” (Ed. Manuscrito) esta especialista avança mais ideias para os pais com filhos em casa.

Teletrabalho em confinamento

Nas atuais condições de trabalho, primeiro, é necessária compreensão: com o próprio, com quem vive na mesma casa, com os colegas de trabalho e com a liderança, porque o atual regime de teletrabalho “é realmente difícil, é exigente e precisamos de nos olhar uns aos outros com compreensão, para facilitar tudo o resto”, explica a psicóloga. “Estamos todos no fundo, a ser apertados ao máximo, e isto traz até um peso muito grande às relações familiares”.

Cassiana Tavares deixa mesmo um exemplo recorrente: “se ligo a alguém que não me atende no momento, com relativa facilidade fazemos interpretações – 'pois, isto em teletrabalho é impossível! Ninguém está realmente a trabalhar!' A liderança até pode sentir isto ou pensar isto com facilidade, mas precisamos de pôr estas lentes de compreensão nesta fase.”