Benfica pede divulgação "urgente" das comunicações do VAR nos jogos com Moreirense e Farense

O Benfica pede a divulgação "urgente" das comunicações e imagens utilizadas pelo videoárbitro (VAR) nos jogos com Moreirense e Farense, em que considera ter sido prejudicado pela arbitragem.

"É urgente serem conhecidas as comunicações e imagens mostradas nos jogos em que defrontámos Moreirense e Farense. Se o VAR veio para melhorar o futebol, então que se demonstre que tal acontece, começando pela transparência. Mais uma vez, foi-nos sonegada uma grande penalidade evidente", lê-se na "newsletter" diária do Benfica.

O Benfica empatou, sem golos, no terreno do Farense. Um jogo em que "a equipa fez mais do que suficiente para vencer", mas, segundo o clube da Luz, "foi, novamente, prejudicada pela equipa de arbitragem". Algo que "contribuiu para ansiedade e intranquilidade crescentes":

"Independentemente da avaliação que se possa fazer ao percurso da nossa equipa, não se compreende a sucessão de lances suscetíveis de marcação de grande penalidade a nosso favor decididos erradamente pelas equipas de arbitragem. Muito menos num tempo em que se dispõe de uma ferramenta, o vídeoárbitro, concebida com o propósito da defesa da verdade desportiva. Infelizmente, do que nos tem sido dado a observar, torna-se óbvio que a verdade desportiva não tem sido defendida."

O Benfica perdeu quatro pontos nos últimos dois jogos para o campeonato, devido a empates frente a Moreirense (1-1), na jornada 19, e Farense, na 20.ª ronda (0-0). A equipa de Jorge Jesus encontra-se no quarto lugar do campeonato, a 15 pontos do líder, o Sporting.