Fernando Tordo prepara-se para deixar o hospital após 26 dias

O cantor e compositor português Fernando Tordo deve ter alta este sábado após ter estado internado durante 26 dias, depois de ter testado positivo à Covid-19.

A notícia foi colocada pelo músico na rede social Instagram, onde agradece o apoio dos seguidores, fãs e amigos.

Na mesma mensagem deixou um obrigado especial aos profissionais de saúde: “Esta gente salvou-me.”



Fernando Tordo está internado no Hospital da Luz, em Lisboa, desde o final de janeiro, mas a notícia foi apenas revelada na semana passada pelo manager do músico.

O cantor, de 72 anos, está “estável, livre de perigo”, confirmou na altura.

Em 1973, Fernando Tordo venceu em o Festival RTP da Canção com “A Tourada”, uma letra de José Carlos Ary dos Santos, um dos autores que mais gravou e de quem foi amigo.

Quatro anos depois, em 1977, voltou a vencer com “Portugal no Coração”, canção que representou as cores nacionais no Festival da Eurovisão realizado na Haia.