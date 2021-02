Proteção Civil alerta. Agravamento das condições partir das 11h00

O Instituto Português do Mar e Atmosfera pôs sob aviso laranja 13 dos 18 distritos de Portugal Continental, incluindo toda a costa do país, e a amarelo cinco distritos do interior devido ao mau tempo.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da At(...)

Durante a manhã, as zonas mais afetadas vão ser o litoral Norte e Centro, mas o mau tempo vai estender-se ao sul, como explicou à Renascença o meteorologista Bruno Café. “Este sábado temos a passagem de uma superfície frontal fria que durante o início da manhã começará a passar primeiro no litoral Norte, depois, gradualmente, irá estender-se ao litoral Centro…atingindo depois todo o território, sendo a parte Oeste mais afetada.”

O IPMA prevê para hoje chuva, vento e agitação marítima forte: chuva, por vezes forte, no litoral Norte e Centro, estendendo-se ao restante litoral oeste a partir do final da manhã, e gradualmente às restantes regiões; vento moderado a forte (30 a 50 km/h) do quadrante sul, por vezes com rajadas até 90 km/h, podendo atingir os 100 km/h no litoral Norte, e forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 110 km/h.



Para domingo está prevista uma melhoria gradual do estado do tempo. “O período da noite e manhã ainda poderá ter precipitação, por vezes forte, na parte Leste do território, também junto à fronteira e no Sotavento Algarvio, mas de resto será um dia com um regime de aguaceiros que irão gradualmente diminuindo de intensidade e frequência, embora pontualmente possa ocorrer queda de granizo ou trovoada isolada”, esclarece.