Vaticano pode sancionar com demissão quem não quiser ser vacinado contra a Covid-19

O Estado do Vaticano advertiu os seus funcionários que se recusarem a ser vacinados contra o coronavírus podem ter consequências como a demissão, por estarem a "colocar em risco a saúde pública".

O presidente da Comissão Pontifícia do Estado da Cidade do Vaticano, Giuseppe Bertello, assinou um decreto com medidas para enfrentar a emergência de saúde pública, no qual explica que haverá sanções económicas para quem não cumprir essas normas, entre as quais a vacinação.



Se os funcionários persistirem na intenção de não serem vacinados, é possível que possam perder o vínculo de emprego.