​O regresso à Europa

Sobrevivem ainda três equipas portuguesas em ambas as provas, mas as tarefas imediatas a que vão ser chamadas prenunciam muitas dificuldades para todas elas.



Logo à noite, para começar, o Futebol Clube do Porto recebe no seu imponente estádio o campeão italiano em título, a Juventus onde pontifica aquele que para nós continua a ser o melhor jogador do mundo.

Considere-se, no entanto, que a formação de Turim não está a atravessar os seus melhores momentos. As dificuldades por que tem passado nas últimas semanas são evidentes, as quais nem sequer o apuramento para a final da Taça de Itália atenua.

Porém, o quinto ocupado pela ‘vechia signora’ na Série A, a doze pontos do líder da classificação, o rival Inter de Milão, deixa à vista dificuldades que podem refletir-se no jogo de hoje frente ao campeão português.

Apesar deste cenário menos positivo que aqui se apresenta e que corresponde à realidade, é oportuno chamar igualmente a atenção para a irregularidade da carreira dos portistas a nível nacional, sobretudo nos dois últimos meses, em que deixaram escapar o Sporting para uma vitória no campeonato, que neste momento parece mais do que provável.

Tratando-se de um jogo diferente integrado numa competição também diferente, o jogo desta quarta-feira assume especial importância pela expectativa que desperta.

E, como se não bastasse, a presença de Cristiano Ronaldo faz também parte importante de uma ementa que se deseja recheada de bons condimentos.

Face à tradição e aos números que nos apresenta, a equipa italiana poderia ser tida como favorita. Só que, a cautela manda aguardar com serenidade, acrescentado apenas o desejo de que venhamos a ter um jogo de qualidade, sem casos, e com desfecho justo.