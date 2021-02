Missa de Quarta-feira de Cinzas. D. Manuel Clemente lembra necessidade de se reconhecer “o valor absoluto da vida”

O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, lembrou, esta quarta-feira, a necessidade de se reconhecer “o valor absoluto da vida”.

“A inviolabilidade da vida humana é a única garantia da sua defesa face a qualquer exceção, mesmo legalmente autorizada", disse o patriarca, na homilia da missa a que presidiu de celebração de Quarta-feira de Cinzas, a partir da Sé Patriarcal de Lisboa.

D. Manuel Clemente lembrou que “crer em Deus criador significa - neste tempo que nos cabe e justamente preocupa - estar sempre do lado da vida de todos e de cada um, reconhecendo-lhe o valor absoluto que detém do próprio Deus, e protegendo-a em todo o seu percurso do ventre materno à morte natural”.

Na semana em que o Presidente da República recebeu o diploma do parlamento sobre a legalização da eutanásia, o cardeal patriarca de Lisboa sublinha que “a inviolabilidade da vida humana é a única garantia da sua defesa face a qualquer exceção que mesmo legalmente autorizada rapidamente deslizaria para a respetiva negação".

D. Manuel lembrou também a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma. “Escreve-nos o Papa Francisco na mensagem em que nos apresenta esta quaresma como tempo para renovar a fé, a esperança e a caridade: O jejum, a oração e a esmola tal como são apresentados por Jesus na sua pregação são as condições para a nossa conversão e sua expressão”, referiu o patriarca, que, mais à frente, alertou para o facto de “o jejum, a esmola e oração” serem fundamentais na caminhada que “esta quaresma nos levará à Páscoa”.