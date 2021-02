Mais de 183 mil pessoas já usaram o simulador online das listas de vacinação

Veja também:

Mais de 183 mil pessoas utilizaram desde domingo o simulador online para consultar as listas de vacinação contra a Covid-19, um processo que tem levantado algumas dificuldades, mas que têm vindo a ser resolvidas, segundo o presidente da SPMS.

“Nós estamos atentos aos erros que vão surgindo no sistema, muitos têm a ver com o facto de ser uma ferramenta nova, as pessoas não estão familiarizadas com a mesma e nem sempre a usam nas melhores condições”, disse esta terça-feira à agência Lusa o presidente da SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Luís Goes Pinheiro.

Este responsável adiantou que, “na medida do possível”, têm procurado aperfeiçoar esta ferramenta e tentar que “seja menos sensível ao erro de operação”.

“O simulador é novo e é normal as pessoas quererem muito usá-lo” e “tem sido utilizado com bastante intensidade”, sublinhou Luís Goes Pinheiro, adiantando que desde domingo já foi usado por mais de 183 mil pessoas, das quais cerca de 21.000 aproveitaram para atualizar os seus contactos no portal.