No reino dos empates

Parece estar a radicar-se a ideia de que Benfica e Porto não são capazes de sair desta encruzilhada difícil de não conseguirem ir além de meros empates em jogos importantes do campeonato e da Taça.



São cinco ao todo, para cada um dos lados, e na sua maioria consentidos nas jornadas mais recentes da Liga, o que agrava duas situações que já estavam bem à vista: por um lado, o avanço que ambos continuam a permitir ao Sporting na tabela classificativa e, por outro lado, a aproximação do Sporting de Braga, o que pode complicar ainda mais a luta por uma presença na Liga dos Campeões na próxima temporada.

Portistas, no sábado, e Benfica, ontem à noite, voltaram a produzir exibições marcadas por uma confrangedora falta de qualidade.

Os dragões conseguiram até situar a sua actuação abaixo do nível alcançado pelo Boavista, especialmente durante a primeira parte do jogo, facto que o seu treinador não teve rebuço em salientar e criticar de forma exuberante.

Quanto aos encarnados, também a sua cinzenta exibição em Moreira de Cónegos, mereceu reparos do técnico Jorge Jesus, que ficou sem entender a forma como alguns dos seus jogadores se bateram em campo, um facto recorrente há algum tempo.

E assim, temos os dois principais clientes portugueses da Liga dos Campeões em situações verdadeiramente embaraçosas e muito comprometedoras, sobretudo porque não é possível colocar à parte a necessidade de ambos participarem na competição mais rica do calendário europeu. E como isso é importante para a sua sobrevivência financeira.

Nesta segunda-feira tem a palavra o Sporting. Vai defrontar o Paços de Ferreira em Alvalade, numa altura em que está bem à vista a qualidade da equipa comandada por Pepa, que vem de cinco vitórias consecutivas.

Ganhar significará, para os leões, ficar à frente do FCPorto (10 pontos), do Braga (11 pontos) e do Benfica (13 pontos), enquanto que perdendo ficará tudo na mesma.

Boas razões para seguir o desafio de logo à noite com a maior atenção.