Francisco Conceição, o novo "'abre-latas" do FC Porto

Um novo "abre-latas". Francisco Conceição, filho de Sérgio Conceição, esteve 13 minutos em campo frente ao Boavista e provou por que motivo pode vir a afirmar-se no futebol como um avançado de grande utilidade.

“Aquilo que acho é o que está visível – que a nível de criatividade é um jogador muito bom, forte nas ações de um contra um e com muito boa capacidade de finalização” diz a Bola Branca Manuel Tulipa, ex-treinador da formação do FC Porto, que trabalhou com Francisco Conceição no Olival.

O técnico faz notar que “quando os jogos estão bloqueados e o coletivo não consegue resolver os problemas, o Francisco, por si só, através das ações individuais, consegue rapidamente romper as últimas linhas do adversário e, com facilidade, chegar à baliza. Este tipo de jogador é sempre um valor acrescido para qualquer equipa e, nesse aspeto, o Francisco é exímio”, afirma.

Tão intenso como o pai, melhor a fintar

Francisco Conceição tem 18 anos e está há três na formação do FC Porto. Depois de seis épocas em Alcochete, na formação do Sporting, Francisco fez as malas e rumou ao norte do país para cumprir uma época no ‘satélite’ Padroense, antes de se fixar no Olival.

Contrariamente ao pai Sérgio, que antes de se afirmar no FC Porto percorreu empréstimos no Penafiel, Leça e Felgueiras, Francisco Conceição dá claros sinais de ter tudo para pegar de estaca no campeão em título.

Tulipa destaca que o avançado "fez as coisas muito rapidamente, claramente por mérito dele, tendo crescido como jogador e como pessoa; cuidou-se bem fora do campo, o seu corpo hoje é diferente, tal como a concentração e a intensidade de jogo. Foi claramente premiado com esta oportunidade”, considera.

O ex-treinador de Francisco Conceição nos sub-17 e sub-19 do FC Porto, confrontado pela Renascença sobre os traços identitários comuns a Sérgio Conceição e ao filho Francisco, considera que este herdou a "irreverência, a forma muito intensa e competitiva com que vive o jogo. Sérgio tinha outras coisas que fizeram dele um jogador de topo, mas a nível do engano, do drible não tinha esta capacidade que tem o Francisco”, acentua.