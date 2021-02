PSP. “Duas máscaras e uma viseira é muito pouco" para proteção da Covid-19

Só na semana passada, a segunda maior organização sindical da PSP registou, em Lisboa, entre infetados e confinados em isolamento profilático, 800 agentes.

A vacinação de 10 mil elementos da Polícia de Segurança Pública arrancou este sábado, mas, para o segundo maior sindicato da polícia, a iniciativa peca por tardia e há muito mais a fazer na prevenção.

Se as declarações do presidente do Sindicato de Profissionais de Polícia (SPP) deixassem margem para dúvidas, as palavras de um condutor que é parado na operação de fiscalização dissipam-nas.

“Tenha cuidado, que eu tenho covid. Vou fazer um novo teste. Se quiserem ver, está aqui a declaração”, autorizado para prosseguir o caminho, numa operação de fiscalização da PSP, onde o chefe Andrade, que é também o presidente do SPP, mostra como é atuar na linha da frente.

E, por isso, defende que a vacinação dos elementos da PSP peca por tardia. “Nós vivemos como qualquer cidadão, mas com risco mais acrescido, porque temos de estar no terreno. A linha da frente é estarmos neste controlo, dos infetados, dos que estão confinados, a sensibilização dos que estão a circular e não podem”, afirma, realçando que “os profissionais de saúde são os que mais contactam [com os doentes covid-19], mas nós também e desde o primeiro dia temos exigido proteções individuais e suficientes e produtos desinfetantes e pouco a pouco tem sido remediado, mas não é o ideal”.