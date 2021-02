Covid-19. Taxistas querem prioridade na vacinação, antes da população em geral

A Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Transporte Ligeiro (ANTRAL) defendeu hoje junto da ministra da Saúde, Marta Temido, que os taxistas integrem uma campanha nacional de testagem e vacinação antes da população geral.

Em carta dirigida à titular da Saúde, a ANTRAL solicitou que esta “se digne considerar indicar estes profissionais para integrarem uma campanha nacional de submissão a testes à Covid-19”.

Da mesma forma, solicitaram também “uma consideração especial dos profissionais no plano de vacinação, podendo antecipar-se a mesma antes da vacinação de natureza geral”.

Esta pretensão foi defendida com o facto de os dirigentes da ANTRAL se declararem convictos que a afetação dos taxistas “a uma atividade de funcionamento constante, e o contacto permanente com os utentes de todas as idades, e oriundos, também, de países estrangeiros”, os coloca em “uma escala de risco considerável”.