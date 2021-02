Estrela da Amadora diz-se fortemente prejudicado por árbitro

A contestação às arbitragens alargou-se, este fim de semana, ao Campeonato de Portugal. O histórico Estrela da Amadora sentiu-se prejudicado pelo trabalho do juiz António Moreira (AF Vila Real), na partida com o Praiense, nos Açores.

A SAD estrelista lamenta a expusão do seu jogador Zé Pedro, bem como do treinador, Rui Santos, para além de um golo que considera ter sido mal anulado à sua equipa. O desafio terminou empatado a uma bola e o Estrela jogou, grande parte da partida, reduzido a dez unidades.

O clube tricolor toma uma forte posição e deixa o apelo a uma rápida avaliação ao trabalho do árbitro pela equipa de observação do conselho de arbitragem da FPF.

O Estrela não ataca a classe dos árbitros, focando-se, apenas, no desempenho de António Moreira, na Praia da Vitória. Entretanto, Bola Branca sabe que a SAD estrelista prepara já um pedido de despenalização do central Zé Pedro e do treinador Rui Santos.

O jogo terminou com um empate a um golo, referente à jornada 5 do campeonato, jogo em atraso. O Estrela da Amadora lidera o série G do Campeonato de Portugal, com 37 pontos, ainda sem derrotas.