Pedro Adão e Silva culpa Vieira pelo momento desportivo. "Benfica está órfão de liderança"

“Sinto consternação porque é difícil aceitar esta sucessão de péssimos resultados e más exibições, e estupefação pela total passividade com que estes resultados são aceites. O presidente do Benfica está desaparecido há meses e não se chega a perceber que o Benfica tem um presidente”, lamenta.

Nesta entrevista a Bola Branca , Pedro Adão e Silva diz que está consternado com os maus resultados e estupefacto com a passividade de Luís Filipe Vieira e diz que "às vezes nem se consegue perceber se o Benfica tem presidente".

“Quem tem de fazer a avaliação da continuidade ou não de Jorge Jesus, é quem lidera o clube. A sensação que se tem é que o Benfica está órfão de liderança. O Rui Costa deu uma entrevista de 13 minutos ao canal do clube, o presidente está desaparecido, e nada daquilo que foi anunciado e dado como garantido do ponto de vista desportivo está a acontecer. Não nos podemos esquecer que este era o ano da aposta desportiva”, afirma.

Sobre uma possível saída do treinador Jorge Jesus, Pedro Adão e Silva deixa a análise para quem comanda o Benfica, ainda que nesta altura, e na sua opinião, o clube esteja órfão de liderança.

O Benfica voltou a perder pontos no campeonato no domingo e não foi além de um empate em Moreira de Cónegos. Desceu para o quarto lugar, e se o Sporting vencer o Paços de Ferreira, fica a 13 pontos da liderança.

Pedro Adão e Silva, antigo candidato a vice-presidente do Benfica, afirma que Luís Filipe Vieira "está desaparecido há meses" e afirma que nada do que foi prometido no início da época está a ser alcançado por Jorge Jesus.

A Covid-19 não explica as más exibições, porque elas acontecem desde o início da época, na opinião de Pedro Adão e Silva, que fala de um problema mais profundo e de fundo, sendo necessário que Luís Filipe Vieira assuma responsabilidade

“Desde o princípio da época que o Benfica vem acumulando más exibições e péssimos resultados. O Benfica perdeu 3-0 naquela que era a única vitória do Boavista e não havia nenhum surto de Covid-19. O Benfica tem um plantel profundo com muitos jogadores, fez muitas contratações supostamente também para se prevenir deste surto", diz, antes de continuar.

"Não vale a pena recorrer à explicação circunstancial. Temo que o problema seja mais profundo e de fundo, e isso implica que quem dirige assuma as suas responsabilidades. O que todos os benfiquistas pedem, é que o presidente do Benfica assuma as responsabilidades que tem, e que alguma coisa aconteça, porque isto é totalmente inexplicável e inaceitável”, salienta.

Para Pedro Adão e Silva, o Benfica não deve ter desculpas, tem de ter explicações. Há sintomas muito preocupantes que são apresentados pela estrutura do futebol profissional do Benfica.

“O Benfica não deve ter desculpas, quanto muito deve ter explicações. O Benfica já tinha maus resultados e más exibições antes do Covid-19, e entretanto a situação foi ultrapassada, a pressão sobre a equipa até diminuiu, porque já estando a uma distância significativa do Sporting, e as coisas continuam a não correr bem. Acho que há sintomas muito preocupantes, a declaração de Jorge Jesus a dizer que não sabia que o jogo estava a acabar e que por isso é que ia meter o Cervi, dá conta de um desnorte que alguém tem de explicar, aí é que são precisas explicações e justificações”, conclui.