Primeira equipa médica do Luxemburgo chega a Portugal este domingo

A primeira equipa do Luxemburgo que vem dar apoio no combate à pandemia de Covid-19 chega a Portugal este domingo. Um médico e um enfermeiro, especializados em Cuidados Intensivos, vão prestar apoio no Hospital do Espírito Santo de Évora.

A segunda equipa luxemburguesa, composta também por um médico e um enfermeiro, chega no próximo sábado.

Durante a semana, está prevista ainda a chegada de um médico e três enfermeiros franceses, que vão trabalhar no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O Ministério da Saúde anunciou, na quinta-feira, que aceitou a oferta de ajuda da França e do Luxemburgo para apoio ao tratamento dos doentes com Covid-19.

Em comunicado, o gabinete de Marta Temido disse que “esta ajuda constitui um apoio importante a dois hospitais que têm vindo ainda a sentir uma elevada pressão ao nível dos Cuidados Intensivos”.