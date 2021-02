Ministro das Finanças garante que não foi por falta de dinheiro que Portugal comprou menos vacinas

“Temos interesse em comprar todas as vacinas possíveis, dentro dos programas europeus”, sublinhou o ministro, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, quando questionado sobre o facto de o Governo ter optado por não encomendar todas as doses a que tinha direito.

"Eu não acompanhei esse processo de decisão, mas obviamente da parte do Governo a decisão de tudo o que as autoridades de saúde e o Ministério da Saúde acharam como indicado foi apoiado", afirmou.

João Leão diz que o modelo europeu é “coordenado”, mas admite que tem “envolventes”, explicando que Portugal “está sujeito a um modelo coordenado da Europa, e também ao que o regulador europeu aprovou como vacinas que podem ser aprovadas na Europa".

A decisão de não comprar todas as vacinas a que teria direito dentro do acordo feito na União Europeia, em que cerca de 800 mil de doses de vacinas produzidas pela Moderna ficaram por adquirir, não é novidade.

Há três semanas, a 21 de janeiro, o gabinete de Marta Temido enviou uma nota à comunicação social onde justificou que nos contratos iniciais com as várias farmacêuticas que têm acordo com a Comissão Europeia, com calendários de entrega em 2020 e 2021, "Portugal adquiriu todas as vacinas possíveis de serem compradas face à sua população (quantidades pro rata)".

Portugal comprou 1 milhão de doses e não optou pela compra de mais 800 mil doses adicionais da Moderna, "porque seriam entregues apenas no fim do ano", refere o comunicado do Ministério da Saúde.

O país adquiriu ainda quantidades adicionais de outras vacinas da Moderna e da Pfizer, "prevendo também adquirir doses adicionais ao contrato inicial com a AstraZeneca".

Quanto às doses adicionais, a nota diz que "a opção de Portugal foi a de escolher as doses adicionais em função dos prazos de entrega, ou seja, escolhendo aquelas que chegariam mais cedo".

Desta forma, o Ministério da Saúde explica que a aceleração da vacinação em Portugal "não se prende com a quantidade de vacinas adquiridas, mas sim com o seu calendário de entrega".