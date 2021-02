Chega quer programa nacional que preserve “símbolos históricos da nação portuguesa”

Daqui resultará, no entender do partido, a “produção de uma massa anónima de pessoas facilmente manobrável mas descartável, matéria-prima ideal para a implantação de regimes totalitários e despóticos”.

“Repetem-se, cada vez mais amiúde, os atentados a símbolos históricos, elementos representativos do nosso percurso como povo e como nação e das marcas que deixámos na História da Europa e do mundo”, justifica o deputado único e presidente do Chega, André Ventura, na resolução, que não tem força de lei.

“A cultura própria e a memória histórica dos povos e das nações terá de ser preservada e mantida. É a diferença, e a complementaridade na diferença, e mesmo o choque, por vezes, provocado por essa diferença que se encontra na origem do progresso da Humanidade. Ela é o seu motor”, defende.

Assim, Ventura recomenda ao Governo que proceda “com os recursos materiais e humanos atualmente disponíveis” à criação de um programa nacional que vise preservar “todos os símbolos históricos da construção daquela que é a nacionalidade portuguesa”.

Sem nunca se referir ao tema, o projeto de resolução do Chega surge numa altura em que se reacendeu a polémica sobre o fim dos brasões do jardim da Praça do Império, na freguesia de Belém, em Lisboa.

Em 2016, a Câmara de Lisboa (de maioria socialista) aprovou, com os votos contra da oposição, a decisão do júri do concurso de ideias lançado para renovação do Jardim da Praça do Império que não previa a recuperação dos brasões florais.

Surgiram depois diversas vozes contra a decisão, petições e um abaixo-assinado que deu entrada na Assembleia Municipal de Lisboa, considerando que a retirada dos brasões florais daquele jardim era "um crime" contra a cidade.