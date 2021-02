PSD quer adiamento das autárquicas por dois meses

O presidente do PSD, Rui Rio, quer que as eleições autárquicas sejam adiadas por 60 dias. O anúncio foi feito em conferência de imprensa, esta sexta-feira. A proposta social-democrata aponta para que as eleições sejam marcadas entre 22 de novembro e 14 de dezembro.

Rio considera que as autárquicas têm um caráter diferente das presidenciais e que não "se consegue fazer campanha sem contactar com as pessoas", um cenário que estará dificultado dada a pandemia de Covid-19.

O líder do PSD garante que esta proposta vai dar entrada ainda esta sexta-feira no Parlamento.

"É uma proposta sensata, que permite pensar e decidir com tempo e não fazer 'à portuguesa', decidindo em cima do joelho", diz o presidente do PSD.



Rio considera que, estando "a sete meses das eleições, é tempo para pensar se adiamos ou não".



De acordo com o calendário previsto, as eleições autárquicas teriam lugar em setembro ou outubro de 2021. Rio considera que, mesmo que tudo corra bem com a vacinação e que 70% da população seja vacinada até ao fim do verão, isso daria apenas 20 ou 30 dias de esclarecimento dos eleitores.