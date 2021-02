Covid-19: Vacinação de 20 mil PSP e GNR arranca no sábado

Veja também:

Vinte mil operacionais da PSP e da GNR começam este sábado a ser vacinados contra a Covid-19, anuncia o Ministério da Administração Interna (MAI).

A inoculação de dez mil agentes da PSP e dez mil militares da GNR vai prolongar-se por três semanas, refere o gabinete do ministro Eduardo Cabrita, em comunicado.

“A ordem dos elementos a vacinar foi definida pela Guarda Nacional Republicana e pela Polícia de Segurança Pública”, explica o MAI.

A prioridade vai para “militares e agentes na linha da frente e mais expostos aos riscos do coronavírus” ou que sofram de problemas de saúde graves, nomeadamente das comorbilidades listadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O MAI adianta que, na região de Lisboa e Vale do Tejo, foi montado um centro de vacinação conjunto para os agentes da PSP e os militares da GNR.

“Este centro funcionará nas instalações do Quartel de Conde de Lippe, na Ajuda, com seis elementos do Centro Clínico da GNR e três elementos da Cruz Vermelha Portuguesa por cada turno de vacinação”, refere o comunicado.

Já a vacinação dos militares e agentes das outras regiões do país será efetuada nos centros de saúde.