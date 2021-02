"Estou mais preocupado com clubes locais do que com dirigentes que recebem milhares de euros"

O secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, diz, em entrevista à Renascença, que a sua preocupação central, no futebol, não é com "dirigentes que ganham dezenas de milhares de euros por mês", mas "com aqueles dirigentes benévolos de clubes locais (...) que entregam, todos os dias, generosamente um contributo à sociedade".

"Eu estou fundamentalmente preocupado é com os clubes de base local. Quando esta pandemia terminar, e ela vai terminar, têm de lá estar para acolher as dezenas de pessoas, nas freguesias mais recônditas, no interior do país, onde o clube representa a esperança de 15/20 crianças de terem prática desportiva. Não me preocupo tanto, lamento, com os dirigentes que ganham dezenas de milhares de euros por mês", sublinha.



Na sequência das críticas de Pinto da Costa sobre a inação do Governo, e em particular do secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, sem querer responder diretamente ao presidente do FC Porto, por entender reagir, comentar ou entrar em diálogo "não ajuda", ressalva que o Governo tem feito a sua parte.