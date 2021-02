Vítor Campelos assume comando técnico do Chaves

O Desportivo da Chaves anunciou a contratação do treinador Vítor Campelos, que substitui Carlos Pinto no comando técnico do clube transmontano.

"A Administração da SAD e a direção do clube informam que Vítor Campelos é o novo treinador do Grupo Desportivo de Chaves. Marco Alves, Ruben Gomes e Fernando Batista compõem a restante equipa técnica", pode ler-se na nota oficial.

Campelos, de 45 anos, está assim de regresso a Portugal depois de uma experiência como treinador do Al Taawon, na Arábida Saudita.

O último trabalho do treinador em Portugal foi na I Liga, no Moreirense, na época 2019/20, clube onde não terminou a época. Antes, orientou a equipa B do Vitória de Guimarães e o Trofense, depois de uma carreira de mais de dez anos como preparador físico e adjunto.

Vítor Campelos assume o comando técnico do Desportivo de Chaves, que é quinto classificado da II Liga, com 30 pontos, a sete do Feirense, que ocupa o terceiro posto, que dá acesso ao "play-off de subida" e a nove do líder Académica.