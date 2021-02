Arquidiocese de Braga resgata espólio musical do padre Manuel Faria Borda

A Arquidiocese de Braga recuperou o espólio musical do padre Manuel Faria Borda, que se encontrava à guarda de um alfarrabista de Esposende. Os manuscritos, obras completas, partituras e revistas de música vão integrar o arquivo da arquidiocese, num projeto adiado por causa da pandemia.

O arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, diz à Renascença que foi “alertado por um telefonema de um historiador de Esposende para a localização do espólio do padre Borda num alfarrabista local”.

De imediato, o prelado entrou em contacto com o responsável pelo espaço, tendo “sido fácil a negociação que resultou na compra do espólio”.

No total foram recuperados mais de uma centena de manuscritos, 75 obras completas, 211 obras impressas, 250 partituras e cerca de 430 revistas de música sacra.

A ideia é que todo este espólio possa ser consultado a partir do momento em que seja concretizado um projeto “há muito sonhado pela Arquidiocese”, que visa a transferência de instalações do atual arquivo diocesano em conjunto com uma biblioteca.