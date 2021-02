Mais 161 mortos, 4.387 infetados com Covid-19 e nova redução de internamentos

Veja também:

Nas últimas 24 horas, a Direção-Geral da Saúde registou mais 161 mortos e 4.387 novos casos de Covid-19. O relatório desta quarta-feira da DGS revela ainda novo recuo no número de internamentos, que está agora abaixo dos seis mil (5.829), menos 241 do que ontem.

Nos cuidados intensivos também uma houve redução de internamentos. Estão agora 853 pessoas internadas neste tipo de unidades, menos nove do que ontem.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país com maior número de novos casos (2.192), seguido do Norte com 1.050, o Centro com 775, o Alentejo com 185, o Algarve com 129, a Madeira com 47 e os Açores com nove novos casos.

O relatório aponta para um recuo ainda dos casos ativos, são agora 123.312, menos 4.555 do que ontem.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 774.889 casos da doença, dos quais 14.718 morreram e 636.859 conseguiram recuperar.

Na atualização diária do número de vacinados, a DGS revela ainda que até ao fim do dia de ontem estavam totalmente vacinadas (duas doses) 116.559 pessoas e 298.724 já tinham recebido a primeira dose. No total, já foram administradas 415.283 vacinas contra a Covid-19 em Portugal.