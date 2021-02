Duas máscaras são melhores do que uma?

Veja também:

Quando se trata de proteger contra as variantes do novo coronavírus, duas máscaras podem ser melhores do que uma. Mas há quem defenda, acima de tudo, a utilização correta e adequada das mesmas.

O método tem ganhado popularidade nos Estados Unidos. O maior especialista em doenças infeciosas do país, Anthony Fauci, recomenda mesmo que todos os norte-americanos usem duas máscaras sobrepostas, em vez de apenas uma.

Mas médicos e profissionais de saúde pública dizem que qualquer proteção é melhor do que nenhuma.

"O tipo certo de máscara é aquela que é usada consistentemente sobre o nariz e a boca sempre que se está num espaço público", afirma o médico Matt Binnicker, presidente da Sociedade Pan-Americana de Virologia Clínica, à agência Reuters.

"Neste momento, devemos concentrar-nos mais em alcançar esse objetivo do que em preocupar-nos com a dupla máscara".

Se optar por colocar duas máscaras, aqui estão algumas dicas a considerar.