Portugal com luz verde para voltar a ter Fórmula 1 em maio

A vaga no calendário de Fórmula 1 de 2021, a 2 de maio, está reservada para o GP de Portugal, avança o site Autosport.com. De acordo com o portal especializado em desporto motorizado, a decisão será comunicada às equipas já esta quinta-feira.

Portimão é um dos circuitos alternativos para preencher lacunas, tal como aconteceu em 2020, mas nas últimas semanas, devido à escalada dos números da pandemia em Portugal, a Fórmula 1 parecia inclinar-se para a exclusão do autódromo algarvio.

No entanto, o desagravamento da situação nos últimos dias promoveu um diálogo com os organizadores, reintroduzindo a possibilidade de Portugal voltar a ter Grande Prémio este ano.

De acordo com o Autosport.com, as negociações estão encerradas e o Autódromo Internacional do Algarve preenche a vaga de 2 maio no calendário.