Espanha prolonga fecho de fronteiras com Portugal até 1 de março

Espanha prolongou até ao próximo dia 1 de março os controlos na fronteira terrestre interna com Portugal, com as mesmas limitações aplicadas anteriormente.

Segundo o jornal espanhol El País, o anúncio consta do despacho publicado, esta terça-feira, no Boletim Oficial do Estado (BOE), que entra em vigor um dia antes do fim do despacho que estabelece os controlos fronteiriços para tentar conter a propagação da Covid-19.