Covid-19 continua a desacelerar na Alemanha. Mais 158 mortes e 4.535 novos casos

O número de casos positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, a 27 de janeiro de 2020, é de 2.288.545 e o número de óbitos está em 61.675, referiu o RKI.

O número máximo de infeções foi registado a 18 de dezembro, com 33.777 novos contágios, e o de óbitos a 14 de janeiro, com 1.244 mortes.

De forma geral, no início da semana os valores de casos e mortes são mais baixos, entre outros motivos, porque são realizados menos testes de SARS-CoV-2 no fim de semana.

É o quinto dia consecutivo em que o país regista uma descida no número de casos diários e o quarto com uma diminuição nos óbitos.

As autoridades de saúde alemãs registaram 4.535 novas infeções pelo novo coronavírus e 158 mortes nas últimas 24 horas, segundo os dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados na madrugada desta segunda-feira.

Na Alemanha, a incidência acumulativa em sete dias é de 76,0 casos novos por 100.000 habitantes, e as novas infeções totalizaram 63.209 numa semana.

O pico de incidência na esfera federal foi registado a 22 de dezembro com 197,6 novas infeções por 100.000 habitantes numa semana.

O objetivo do Governo alemão é diminuir a incidência para menos de 50, a fim de poder rastrear todas as cadeias de contágio.

O número de pacientes com Covid-19 em unidades cuidados intensivos no domingo era de 3.933, dos quais 2.202 precisavam de respiração assistida, de acordo com dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e Medicina de Emergência (DIVI).