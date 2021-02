Cuidadores informais. Primeiro programa municipal nasce em Vila Nova de Gaia

No âmbito do quadro de descentralização de competências da área da ação social nos municípios – e pelo facto de o atual programa nacional aplicado a 30 municípios (o denominado projeto piloto) não incluir Vila Nova de Gaia – a Câmara Municipal decidiu avançar com o “GaiaCuidador”.

A iniciativa, de acordo com o presidente Eduardo Vítor Rodrigues, pretende ser uma “resposta de proximidade que envolve um conjunto de ações de apoio social a pessoas a quem seja reconhecido o estatuto de cuidador informal”.

Em declarações à Renascença, o autarca adianta que “o processo de candidatura decorre por todo o mês de março e que a Câmara aprovou um montante de 800 mil euros, cuja execução vai depender da condição de recursos (situação financeira) dos agregados dos cuidadores informais”.

“E é uma dotação orçamental para todo o ano de 2021”, sublinha Eduardo Vítor Rodrigues.