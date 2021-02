Dezenas de pessoas terão morrido em enxurrada provocada por glaciar

A enxurrada provocada pelo degelo do glaciar destruiu uma barragem. O momento foi registado por populares e divulgado nas redes sociais.

As autoridades receiam que entre 100 a 150 pessoas tenham morrido na cheia rápida, mas o número de vítimas “ainda não foi confirmado”, avança o secretário-chefe do estado de Uttarakhand, nos Himalaias, citado pelas agências internacionais.

Dezenas de pessoas estão desaparecidas em Uttarakhand, no norte da Índia, em resultado de uma enxurrada provocada por um glaciar que se soltou e destruiu uma barragem.

As autoridades indianas estão a evacuar várias aldeias, mas ainda assim cerca de 150 pessoas estão dadas como desaparecidas.

Mais de 50 pessoas que trabalhavam na barragem Rishiganga estão desaparecidas e são poucas as esperanças de serem encontradas com vida, segundo fonte oficial da polícia.

"Surgiu muito depressa, não houve tempo para alertar ninguém. Senti que também nós podíamos ter sido arrastados", disse à agência Reuters uma testemunha que mora na zona do vale Dhauli Ganga, onde aconteceu o incidente.

O primeiro-ministro indiano está a acompanhar a situação. Através das redes sociais, Narendra Modi diz que a Índia reza pela segurança de todos em Uttarakhand e que foram enviadas equipas de socorro para a região.

A Força Aérea indiana vai ajudar nas operações de salvamento, adianta o Governo.

Um dos pontos centrais da operação de salvamento é um túnel, que ficou bloqueado com lama e pedras, com um número indeterminado de pessoas presas no interior.