​Ensino à distância: “Todos os dias recebo emails de pais que não têm computador”

Nesta escola, o conselho pedagógico decidiu que haveria uma sessão síncrona por semana e por disciplina, mas nos ensinos secundário e profissional essas sessões vão aumentar.

“Não podemos ter alunos de 10, 12 anos de idade durante oito horas à frente de um computador, porque não tem qualquer eficácia”, conclui o diretor David Sousa.

A escola vai acompanhar de perto o trabalho dos alunos. Todas as semanas há reunião com a diretora de turma e quinzenalmente uma reunião com os pais para se fazer uma avaliação do que trabalho que está a ser feito.

David Sousa reconhece que, desta vez, o ensino à distância é mais um desafio pedagógico do que tecnológico.