Covid-19. Braga recebeu o primeiro doente transferido do Amadora-Sintra

O Hospital de Braga recebeu, na noite desta sexta-feira, o primeiro doente com Covid-19 transferido do Hospital Amadora-Sintra.

Em comunicado, a unidade hospitalar esclarece que o doente em causa ocupou uma "vaga em enfermeira, sendo expectável poder receber mais doentes nos próximos dias".

O Hospital de Braga esclarece que a "disponibilidade imediata" resulta de uma "articulação entre as Administrações Regionais de Saúde do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo", sublinhando que esta possibilidade "surge pelo dever de trabalho em rede e de inter-ajuda entre as instituições".

Deste modo, "sempre que a capacidade instalada o permitir – quer em enfermaria, quer em cuidados intensivos", o Hospital de Braga estará "totalmente disponível" para receber doentes de outras zonas do país.

Atualmente, o Hospital de Braga serve uma área direta de, aproximadamente, 275 mil doentes.

No entanto, sendo um hospital central, é referência de primeira linha para uma área com cerca de 1,1 milhões de habitantes.

Para além da população abrangida, direta e indiretamente, a unidade já acolheu cerca de 40 dezenas de doentes com Covid-19, provenientes do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa.