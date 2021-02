Liga de Clubes e sindicato reiteram trabalho em protocolo sobre concussão cerebral

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) lembrou, esta sexta-feira, que o organismo e o Sindicato dos Jogadores estão a trabalhar na adaptação à realidade portuguesa das recomendações internacionais sobre a temática da concussão cerebral.

"O risco de concussões cerebrais em jogadores tem sido um tema ao qual as instituições ligadas ao futebol têm dedicado particular atenção e merece medidas céleres com vista à proteção da saúde física e mental dos atletas", escreveu Pedro Proença na rede social Facebook, um dia depois do defesa do FC Porto Nanu ter sofrido uma concussão cerebral, após choque com o guarda-redes Kritciuk, do Belenenses.

Nanu sofreu na quinta-feira uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular com perda de conhecimento, durante o jogo entre FC Porto e Belenenses (0-0), da 17.ª jornada da I Liga, tendo permanecido durante a noite no hospital, em observação.

Em 17 de dezembro, a LPFP e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) anunciaram estar a trabalhar na adaptação à realidade portuguesa das recomendações internacionais sobre a temática da concussão cerebral em treino e jogo.