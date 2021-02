Seis distritos sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte

Seis distritos do continente estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte e persistente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja, Setúbal e Faro vão estar com este aviso até às 18h00.

O IPMA colocou também a amarelo o arquipélago dos Açores devido à previsão de vento forte e agitação marítima. O grupo ocidental (Flores e Corvo) está sob aviso amarelo por causa da agitação marítima até às 12h00.

O grupo central (Graciosa, S. Jorge, Pico, Faial e Terceira) também está com aviso amarelo, mas devido à agitação marítima (até às 18h00 de hoje) e vento forte (até às 15h00).

O grupo oriental (S. Miguel e Santa Maria) está igualmente com aviso amarelo e também por causa da agitação marítima, até às 00h00 de sexta-feira, e vento forte até às 21h00 de hoje.

O IPMA prevê para hoje no continente céu em geral muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, mais intensos na região sul, que serão de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela e possibilidade de trovoada na região sul.

Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante sul, tornando-se gradualmente do quadrante norte, sendo por vezes forte nas terras altas, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais e pequena descida de temperatura.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 4 graus (na Guarda) e os 13 (em Faro) e as máximas entre os 7 (na Guarda) e os 17 (em Faro).

O IPMA prevê para esta quinta-feira nos Açores períodos de céu muito nublado com abertas, aguaceiros fracos na madrugada e início da manhã e vento norte muito fresco a forte com rajadas até 75 quilómetros por hora no grupo ocidental, 85 no grupo central e de 95 quilómetros por hora no grupo oriental.

Em Santa Cruz das Flores as temperaturas vão variar entre os 11 e os 15 graus, na Horta entre 10 e 15 e em Angra do Heroísmo e Ponta Delgada entre 9 e 14 e em Ponta Delgada.