Mais 240 mortos e 9.083 casos de Covid-19 em dia de novo máximo em cuidados intensivos

Veja também:

Portugal regista esta quarta-feira mais 240 mortos, 9.083 casos de Covid-19 e um novo máximo de doentes em cuidados intensivos, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Depois de cinco dias em queda, o número de novas infeções diárias volta a aumentar mas a um nível mais baixo comparativamente com a semana passada.

Em relação às mortes confirmadas esta quarta-feira, 67% ocorreram na faixa etária acima dos 80 anos, com 161 óbitos.

O número de pessoas internadas nos hospitais portugueses desceu, mas aumentaram os doentes em unidades cuidados intensivos (UCI).

Há agora 6.684 internados com o novo coronavírus, menos 91 em comparação a ontem, no entanto, o número de pacientes em UCI é agora de 877, mais 25 no espaço de um dia.