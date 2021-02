Suécia junta-se aos que não recomendam vacina AstraZeneca a maiores de 65 anos

Veja também:

As autoridades sanitárias da Suécia anunciaram esta terça-feira que não recomendam a administração da vacina contra a Covid-19 do laboratório anglo-sueco AstraZeneca a pessoas com mais de 65 anos, devido à falta de dados científicos relativos a esta faixa etária.

Estocolmo segue assim as posições já assumidas por outros países europeus, nomeadamente a Alemanha, Áustria, França e Itália.

Segundo a agência de saúde pública sueca, a vacina contra a Covid-19 da farmacêutica anglo-sueca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, deve ser proposta "em primeiro lugar" a pessoas entre os 18 e os 65 anos de idade.

No entanto, segundo frisou Soren Andersson, responsável pela área dos programas de vacinação da agência de saúde pública sueca, "não há nada que diga que a vacina não tenha efeitos protetores ou que tenha efeitos negativos sobre estes grupos etários".

Já as vacinas da Pfizer/BioNTech e da Moderna devem ser administradas preferencialmente a pessoas com 65 anos ou mais anos de idade, de acordo com a mesma entidade.

Na semana passada, e no meio de um conflito contratual da farmacêutica anglo-sueca com a Comissão Europeia, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) deu "luz verde" à utilização da vacina da AstraZeneca/Oxford para ser administrada a adultos a partir dos 18 anos, sem impor um limite superior de idade.