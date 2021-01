Rui Rio rejeita prioridade na vacinação anti-Covid

António dos Santos

30 jan, 2021 Coimbra 13:44

Será que os parasitas e escumalha da sociedade (leia-se deputados) são mais importantes e necessários que os Médicos, Enfermeiros, Outro Pessoal ao serviço nos hospitais e os Bombeiros?!!! De verdade que NÃO o país dispensa bem esta corja de chulos. Pois a sua ação nos debates é uma vergonha. Parecem as prostitutas no Cais do Sodré. Não têm postura nem coluna vertebral e não defendem os interesses dos portugueses.