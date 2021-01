Portugal ultrapassa os 700 mil casos de Covid-19. Mais 293 mortes nas últimas 24 horas

Veja também:

O boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS) respeitante a este sábado contabiliza 12.435 novos casos de Covid-19 e mais 293 mortes.

Com esta atualização, Portugal ultrapassa os 700 mil casos confirmados.



A faixa que neste sábado regista o maior aumento de novos casos é a de 40-49, com 2.147 do total dos novos casos. Segue-se a faixa 50-59, com 1.905 novos casos.



Os escalões 10-19 e 60-69 registam mais de mil novos casos.