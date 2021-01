GNR acaba com festa ilegal com 20 pessoas em Vilamoura

Veja também:

A GNR acabou, na sexta-feira, com uma festa ilegal numa vivenda em Vilamoura, no Algarve, que reunia cerca de 20 pessoas, incumprindo as normas sanitárias em vigor devido à pandemia de Covid-19, foi este sábado anunciado.

Em comunicado, o Comando Territorial de Faro da GNR adianta que, na sequência de uma denúncia a informar sobre a existência de que “estaria a decorrer uma festa ilegal numa residência”, pelas 22h00 os militares do Posto Territorial de Vilamoura deslocaram-se ao local para fiscalizar a denúncia.

“Ao chegarem perto da residência, [os militares] constataram ser perfeitamente audível o ruído de música proveniente do interior da mesma, tendo ainda constatado que se encontravam diversos carros parqueados à porta”, lê-se no documento.

Depois de contactado o responsável pela habitação, foi dada “ordem para terminar de imediato a festa, tendo identificado todos os presentes no local”.

De acordo com a GNR, foram levantados mais de 20 autos de contraordenação por incumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário, bem como um auto de notícia pelo crime de propagação de doença.