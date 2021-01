Santana Lopes deixa Aliança, partido que fundou em 2018

O fundador e ex-presidente da Aliança, Pedro Santana Lopes, desfiliou-se do partido que fundou em 2018, justificando que "chegou o momento" de sair, anunciou esta segunda-feira aquela força política.

"A Comissão Executiva do Aliança tomou conhecimento no domingo à noite do pedido de desfiliação do militante e fundador do partido, Pedro Santana Lopes", anunciou o partido em comunicado.

De acordo com a Aliança, o antigo primeiro-ministro endereçou uma carta ao presidente do partido, Paulo Bento, na qual "assumiu que 'chegou o momento' da desfiliação, sublinhando que 'é um momento de uma intensidade emocional grande'".

O comunicado refere que Pedro Santana Lopes considerou que o futuro da Aliança "só poderá existir" sem si e argumentou que "é assim por várias razões, sendo a principal a identificação que a generalidade dos portugueses faz" de si com o PSD, partido que também liderou.